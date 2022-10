Destacan importancia de la detección oportuna del cáncer de mama

Al arrancar las actividades del “Mes en lucha contra el cáncer de mama”, las promotoras de la prevención temprana de esta enfermedad, afirman que continúa la preocupación porque cada vez se realizan diagnósticos en mujeres más jóvenes.A decir de la presidenta del grupo “Reto Veracruz”, Georgina Cano, en los últimos 5 años, en las campañas de detección cada vez hay más mujeres que acuden a realizarse los exámenes y por ello, también hay mayor número de casos.Entre todas las detecciones hay mujeres que no creen que puedan presentar algún indicio y son diagnosticadas con el mal.“El cáncer de mama es una enfermedad que no se puede prevenir, se puede se puede tratar oportunamente. Nuestra lucha es por la detección oportuna de todas las mujeres. En este tiempo que hemos estado trabajando hemos visto como uno de 5 años por acá la edad promedio de detectar el cáncer de mama en una mujer ha bajado, antes teníamos en los 40 empezamos a bajar en los 30 y desafortunadamente vemos que ahora están en los 20 teniendo diagnósticos”, indicó.Victoria es una de estas mujeres que a los 29 años descubrió algo extraño en uno de sus senos. Resultó ser cáncer, enfermedad de la que ha tenido ya tres recaídas.Por ello, comparte su experiencia con las mujeres jóvenes y hace recomendaciones para la detección oportuna.“Empecé a los 29 años como una bolita, fui al doctor, me dieron medicina pero a los 34 años empecé con el cáncer otra vez. Empecé joven. No fumes, no tomes alcohol, cuida tu cuerpo, come sanamente, no te desveles tanto y autoexplórate, es algo muy importante que debe hacer la mujer , amar nuestro cuerpo y cuidarnos, apapacharnos”, relató.