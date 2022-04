Destacan labor de artesanos de Zongolica en celebración por el Día del Trabajo

Con la presencia de autoridades estatales y locales, entre ellas la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, en este municipio se llevó a cabo una celebración del Día del Trabajo con “un toque especial”, ya se destacó la labor de los artesanos del distrito de Zongolica.El diputado local por Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua, mencionó que cuando se habla de esta fecha se hace mención del obrero, del empleado, pero de los artesanos, cuando lo que elaboran no sólo es arte, sino también su trabajo y muchas veces éste no es apreciado por los demás.Comentó que los artesanos no son sólo parte de una cultura y tradición, no se les puede llamar para ser parte del folclor en los eventos, sino que debe apoyárseles para promover sus ventas.“Nosotros queremos que la gente le dé el valor a las artesanías que tenemos en nuestro distrito”, pero cuando llega una persona lo primero que les pide es que les rebajen a sus artículos, cuando muchas veces éstos son resultado de un trabajo al que se le dedicó un mes o más tiempo.Agregó que tampoco se reflexiona en que las mujeres artesanas, por ejemplo, las de Zacamilola, no sólo elaboran sus artículos, sino también se hacen cargo de su casa, del ganado, de la siembra, de la cosecha, fabrican sus propios materiales y hasta son padres de familia no pocas veces por las mismas costumbres.Como parte de este Festival Cultural que se llevó a cabo en una primaria de la cabecera municipal, se contó no sólo con la presencia de artesanos de la zona de Zongolica, sino también algunos de la región de Orizaba, pero además hubo presentación de bailables y otras actividades.