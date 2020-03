Destinan 700 mil pesos en Coatepec para construir “Casa Animal”

La Regidora séptima del Ayuntamiento de Coatepec, Dary Isabel López Andrade, informó que este año se aprobó la creación de una “Casa Animal”, misma que tendrá una inversión de alrededor de 700 mil pesos.



Lo anterior, al ser cuestionada sobre algunas quejas de ciudadanos sobre maltrato a animales, así como el envenenamiento y atropellamientos recurrentes de perros.



“Este año volvimos a meter la propuesta en el programa de egresos y ya se autorizó por el Cabildo (...) y se le autorizará aproximadamente 700 mil pesos”, acotó.



Entrevistada, recordó que está iniciativa ya había sido analizada desde el primer año de esta administración; sin embargo, es hasta este 2020 que fue aprobada.



"La ley Orgánica del municipio libre establece la creación de la Casa Animal, fue un proyecto que se rescató de la administración pasada y presentada en el primer año, pero ese año no se dio, no se realizó”, detalló.



No obstante, la funcionaria municipal aclaró que la función que tendría este lugar es esterilizar a perros y dejarlos libres, y no tener una perrera como tal.



"Ahí se va a esterilizar a los perros y dejarlos libres, no va ser una perrera. No va a ser un lugar donde van a estar todos los perros callejeros; eso a lo mejor será en campañas. La idea es tener un médico tal y vez se cobre una cuota de recuperación, pero todos los perritos que estén en la calle esterilizarlos y soltarlos", concluyó.