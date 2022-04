Destinarían mayor presupuesto a la Unidad de Salud Animal, en Xalapa

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Salud, Martín Victoriano Espinoza Roldán, aseguró que el Gobierno Municipal busca destinar mayores recursos a la Unidad de Salud Animal, pues sigue recibiendo llamados para atender casos de maltrato animal.En entrevista indicó que es necesario que tenga más presupuesto para hacer frente a todas las inspecciones o las campañas de esterilización, por ejemplo, que se realizan en diversas zonas de la Capital."Se buscaría que nuestra área de Salud Animal cuente con los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a todo lo que se necesita en el tema de ir a hacer las verificaciones, en el tema también de tener los recursos necesarios para llevar a cabo más jornadas de esterilización", comentó.Si bien dijo no recordar con cuánto recurso cuenta esta unidad, reconoció que a veces las partidas presupuestales no son suficientes "pero sí hay una necesidad urgente de que el Centro de Salud Animal cuente con los recursos para dar una respuesta favorable a la sociedad".Sobre los reportes que se hacen a esta área, refirió que los más comunes siguen siendo por mascotas que están amarradas, en las azoteas o lastimadas, estos últimos tanto en hogares como en la vía pública."Ha habido llamados, no tengo la cifra pero sí ha habido llamados por parte de ciudadanos denunciando maltrato, animalitos que se encuentran amarrados", externó Martín Victoriano Espinoza.Al afirmar que cuando tiene conocimiento de estos casos, se hacen las inspecciones correspondientes; hizo un llamado a los propietarios o quienes tienen el resguardo de los animales para que actúen de manera responsable.