Destrucción de infraestructura no es el mejor método para ser escuchadas: MORENA

Mujeres militantes del MORENA consideraron que la destrucción de infraestructura no es la mejor manera de ser escuchadas, más bien "se debe apostar a la organización y a la lucha para despertar conciencias".



Verónica Martínez Monfil, militante de este partido, señaló que con motivo del Día Internacional de la Mujer tuvieron un convivio en las oficinas de Sur 8 donde conmemoraron esa fecha y ahí se mencionó que las mujeres no están al servicio de un sistema machista que sólo las ve en la cocina o atrás de los hombres.



"Hoy las mujeres vamos a la par y muchas veces también vamos al frente", dijo.



Indicó que históricamente en contra de las mujeres se han cometido abusos y actos de crueldad como el que dio origen a esta conmemoración, pues en esa fecha, en 1908, 129 trabajadoras textiles murieron quemadas al impedírseles asistir a una protesta para exigir derechos laborales.



Agregó que el 8M debe ser aprovechado para levantar la voz por quiénes fueron calladas y violentadas en sus casas o en las calles.



Sin embargo, señaló que la destrucción de infraestructura no es el mejor método para hacerse escuchar, pero en cambio se debe apostar a la organización para despertar conciencias y dar libertad a cada mujer.