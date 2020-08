Destrucción de Veracruz por ganadería, “es algo para asustar”

El estado de Veracruz experimenta un deterioro ambiental "increíble" debido a la ganadería no sustentable, alertó el académico y fundador del Instituto de Ecología (INECOL), Gonzalo Halffter Salas.



Al dictar la ponencia digital "Ganadería Sustentable", dentro de las actividades por los 45 años del INECOL, el investigador advirtió que por dicha práctica el estado de Veracruz ha sufrido un deterioro en los últimos "como no lo ha tenido en toda su historia".



Gonzalo Halffter explicó que en todo el país la ganadería acapara el 56 por ciento del suelo dedicado a las actividades agropecuarias, esto es, casi 100 millones de hectáreas.



En dicha actividad primaria, participan tanto criadores "estupendos" como ganaderos "que no lo hacen bien, que no lo aprovechan".



"Nuestro propósito es que la ciencia es nuestro único instrumento que tenemos para cambiar la circunstancia pero necesitamos la cooperación del sector financiero y el sector ganadero", dijo.



El académico observó que con tras el arribo de españoles a Veracruz, la ganadería en México inició en Pánuco y a partir de entonces, la crianza aumentó a millones de ejemplares en el país.



Esto en vista de que las tierras nuevas dan condiciones para que los ganaderos y por consiguiente, los criaderos detonan una devastación del medio.



"El cambio de la introducción de la ganadería es bastante armónico durante muchos años, Veracruz se va transformando, pero se va transformando con prudencia, pero la imprudencia llega en forma terrible a los años 70, en forma terrible con actitudes incomprensible con el Programa Nacional de Desmontes, con el objetivo de destruir los bosques".



Dicho programa propició la destrucción de bosques por ser no comerciales, a pesar de los servicios ambientales a la comunidad, para convertirlos en potreros.



Gonzalo Halffter explicó que el último censo revela un incremento de las cabezas de ganado, a un ritmo semejante al crecimiento de la población humana; pero una reducción de bosques y suelos forestales.



Así, las 2.6 millones de hectáreas de bosque que había en 1976 pasaron a 400 mil hectáreas en 2017.



"Entonces la destrucción de Veracruz es algo para asustar. Ha ocurrido pero no sabemos hasta donde va llegar esta destrucción".



Añadió que el río Uxpanapa, en el sur de la entidad, sufrió un "ecocidio" de ser una frondosa selva a tierras de pastoreo.