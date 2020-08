Detecta Función Pública obras "fantasma" en SCT en Veracruz, en 2019

En la auditoría realizada al Centro SCT Veracruz, la Secretaría de la Función Pública detectó obras "fantasma" en el listado de contratos adjudicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a empresas constructoras.En ese sentido, la SFP reveló que la SCT pagó por trabajos de los que no existe documental en cinco contratos hechos en 2019 por igual número de obras en el Estado de Veracruz por un monto de 5 millones 73 mil pesos.Es el caso del contrato 2019-30-CF-A-082-W-00-2019, relativo a "Reconstrucción de la subrasante, base hidráulica, carpeta asfáltica, obras de drenaje y obras complementarias en el camino Coatzacoalcos-Villahermosa-Nanchital en el Municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río" y asignado a la empresa Fosmon Construcciones, S.A. de C.V, con un importe de 33 millones 323 mil 795.66 pesos.Sin embargo, la SFP advirtió que no existe evidencia documental de la ejecución de los trabajos ni del control de calidad ni de las pruebas de concreto hidráulico por concepto de construcción de guarniciones de concreto ni de banquetas; la empresa tampoco reportó evidencia de los trabajos de riegos de impregnación ni del suministro de fletes del asfalto PG-7022.De este modo, la Función Pública advierte que Fosmon Construcciones, S.A. de C.V no acreditó evidencia del pago de 3 millones 30 mil 995.38 pesos.Otro ejemplo es el contrato 2019-30-CF-A-140-W-00-2019, asignado a Grupo Constructor SATIRSA S.A. DE C.V., por un monto de 9 millones 863 mil 21 pesos por concepto de "Reconstrucción mediante recuperación del pavimento existente para la formación de base hidráulica, reposición de carpeta asfáltica, obras de drenaje y señalamiento del camino: Coacotla-Jáltipan".En este caso, la empresa no dio evidencia fotográfica del "bacheo profundo a nivel de base hidráulica" por un importe de 504 mil 610.68 pesos y no documentó el control de calidad de los trabajos.La SFP además detectó inconsistencias en el contrato 2019-30-CF-A-187-W-00-2019, relativo a la "Conservación mediante la construcción de pavimento de concreto asfaltico, recuperación de base hidráulica, obras complementarias y señalamiento del camino: Acula-Ixmatlahuacan-Cosamaloapan; subtramo: Acula-Ixmatlahuacan", asignado a la empresa CONSTRUCTORA COSESUR, S.A. DE C.V. y con un monto de 12 millones 739 mil 466.06 pesos.En este caso, la empresa pagó 244 mil 446.06 pesos por concepto del señalamiento horizontal y vertical. Sin embargo, no existe evidencia fotográfica de dicha obra ni respaldos físicos de los costos indirectos de 11 mil 486 pesos.Función Pública tampoco detectó evidencia fotográfica de la construcción de drenaje y subdrenaje por 458 mil 360 pesos ni de los croquis respectivos de las obras de drenajes.La SFP igual no detectó evidencia fotográfica de las obras de rellenos de deslaves a cargo de la Constructora ARKIA, S.A. de C.V. dentro del contrato 2019-30-CB-A-026-W-00-2019, por un monto de 31 millones 300 mil 127.67 pesos y relativo a los trabajos de conservación periódica consistentes en bacheo y carpeta asfáltica del tramo Paso del Toro-Alvarado, de la carretera Paso del Toro-Acayucan.En este caso, la empresa pagó 656 mil 840.75 pesos por dichos trabajos sin existir evidencia fotográfica de éstos.Se detectaron inconsistencias en el contrato 2019-30-CB-A-119-W-00-2019, adjudicado a la empresa REFRA, S.A. de C.V. con un importe de 8 millones 463 mil 769.73 pesos, relativo a la rehabilitación mediante bacheo profundo fresado y carpeta del tramo Buena Vista-Alvarado-Tuxtepec.En éste, la SFP observó un pago de 166 mil 260.00 pesos por concepto de señalamiento de protección de obra; sin que exista respaldo fotográfico de ésta.