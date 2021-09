Detectan caso de COVID- 19 en Secundaria “Margarita Maza de Juárez” de Orizaba

Padres de familia de la Escuela Secundaria “Margarita Maza de Juárez” de Orizaba, dieron a conocer que ya hay un caso positivo de COVID-19 en la institución y no saben ahora cuál será la forma en que se ve enfrentar.



Indicaron que la información que tiene es que se trata de una alumna del segundo grado, quien presentó algunos síntomas propios del coronavirus.



Exigieron que se aplique un protocolo no solamente en el salón sino en toda la escuela y es que dijeron que no solamente están en riesgo sus compañeros, sino también los maestros que estuvieron en contacto con esta alumna la cual al parecer ya se realizó la prueba y salió positiva.



Los papás aseguraron que es necesario que todos los compañeros que estuvieron con ella, así como sus catedráticos se vayan a sus casas al menos por 14 días, pues de no ser así, entonces podría darse hasta un brote.



Dijeron que la escuela no tiene la capacidad para atender a los alumnos, porque no hay el material suficiente para llevar a cabo los protocolos de prevención del COVID-19.