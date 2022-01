Detectan Crup o “tos de perro” en menores de cinco años con variante Ómicron

Médicos han detectado que la variante Ómicron del COVID-19 está afectando a los menores de cinco años con una tos áspera, conocida como Crup, o lo que popularmente se llama “tos de perro”.De acuerdo con NBC News, los médicos creen que esto ocurre porque Ómicron se concentra en las vías respiratorias superiores, más que en los pulmones, como ocurre con la variante Delta.“Las vías respiratorias de los niños pequeños son tan estrechas que se necesita mucha menos inflamación para obstruirlas”, explicó a la cadena noticiosa el doctor Buddy Creech, experto en enfermedades infecciosas pediátricas y director del Programa de Investigación de Vacunas de Vanderbilt en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee.Sin embargo, aunque el Crup no suele ser perjudicial, sí puede asustar a los padres de familia preocupados porque sus hijos pequeños, que no pueden acceder a la vacuna del COVID-19, se contagien.Este tipo de tos provoca un ruido característico, por el que la gente suele llamarla “tos de perro”.Creech y otros colegas han detectado ese tipo de tos en los niños pequeños que dan positivo a COVID-19. La parte superior de las vías respiratorias se inflama mucho. “Cuando eso ocurre”, indicó, “se produce esa característica tos perruna”.Otros virus, como la parainfluenza o el virus respiratorio sincitial, también pueden provocar Crup.Otros síntomas relacionados con Ómicron, además de la tos, son secreción nasal, estornudos, cansancio, dolor muscular y en ocasiones fiebre. Los expertos piden estar pendientes de que la fiebre no se extienda más de tres días, lo que sería una señal de preocupación. Con Ómicron, a diferencia de Delta, no suele presentarse pérdida de los sentidos del gusto o del olfato.Y aunque la nueva variante produce una enfermedad menos grave que Delta, los hospitales en países como Estados Unidos se están desbordando debido a la gran cantidad de contagios. Tan sólo este lunes se reportaron 141 mil 385 personas hospitalizadas en Estados Unidos por COVID-19, según el diario The Washington Post, una cifra que se aproxima al récord de 142 mil 273 alcanzado el 14 de junio de 2021, durante el pico anterior de la pandemia, provocado aquella vez por Delta.