Detectan mal uso de recursos, insumos y vehículos en oficinas del SAT en Veracruz

Por medio de una auditoría, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó un mal uso de los recursos, insumos y vehículos al interior del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el Estado de Veracruz.Al publicar los resultados de la revisión 011/2022, el Órgano de Control Interno del SAT igual halló un “descontrol en la compra de bienes y servicios” por parte de la Sub Administración de Recursos y Servicios del SAT.Disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la auditoría descubrió inconsistencias en eficiencia, eficacia, transparencia, austeridad, racionalidad, disciplina y control presupuestario de parte del ente recaudador durante el primer trimestre de 2022: del 1 de enero al 31 de marzo.Tales inconsistencias las denominó la Función Pública como “Debilidades en los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en la Sub Administración de Recursos y Servicios de Veracruz”.Así, el SAT realizó compras fuera de control o sin apego a los procedimientos establecidos, y con riesgo de caer en actos de corrupción, advirtió la Función Pública.A la vez, hubo una falta de control en el activo fijo, bienes de consumo y parque vehicular de la Sub Administración de Recursos y Servicios de Veracruz y como dice en la auditoría: “debilidades en el control de los recursos humanos de la Sub Administración de Recursos y Servicios de Veracruz”.Este descontrol no sólo abarcó a los bienes del SAT y el uso de los vehículos, sino que no hay un orden en cuanto a las labores del personal, muestran los hallazgos de la auditoría.