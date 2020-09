Detectan niños violentados en calles de Córdoba; habría banda de explotadores

Luego de que se aseguraron dos niños en situación de calle con marcas de cigarro en sus espaldas y genitales, autoridades de Córdoba sospechan que una banda de explotadores infantiles operarían en la ciudad, pues no son los únicos casos.



Al explicar que ya hay denuncias correspondientes ante la Fiscalía Regional de Córdoba, el presidente del DIF Municipal, Isaac Luz López, comentó en lo que va de la actual administración municipal han registrado 300 niños en situación de calle, la mayoría explotados.



"Pedimos que no den dinero a niños en situación de calle, los que andan vendiendo, hoy fueron dos niños (violentados), uno como iniciales y otro con un marca de un animal, los obligaban a pedir dinero, afortunadamente ya están en resguardo", dijo.



Luz López también recordó que tienen otros dos niños maltratados físicamente, uno de ellos fue mordido por un perro pitbull cuando vendía dulces en una colonia de Fortín. Hasta ahora no aparecen los padres, iban acompañados de otro menor de 13 años del cual no hay rastro.



En cada uno de los casos ya hay denuncias penales por explotación infantil, abuso físico, sexual y lo que resulte.



Finalmente, el funcionario reconoció que hay indicios de que se podría tratar de una banda que se dedica a la explotación laboral y sexual infantil, lo que queda en manos de las autoridades de justicia.