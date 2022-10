Detectan sobrepagos y falta de calidad en obras de CAPUFE en Veracruz

Sobrepagos por 3.2 millones de pesos y falta de control de calidad en obras detectó una auditoría de la Secretaría de Función Pública (SFP) al interior de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) en el estado de Veracruz.De acuerdo con la auditoría 07, correspondiente al ejercicio julio 2020 a junio 2022, el Órgano Interno de Control (OIC) exhibió 10 observaciones al desempeño de CAPUFE con respecto a los contratos 4500030485, 4500030816 y 4500030002.Así, la auditoría "Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la Dirección Técnica y Unidad Regional Veracruz”, revela pagos en excesos por por 264 mil 757.83 pesos y por 1 millón 074 mil 531.83 encima de la propuesta económica a la empresa “Tecnología Especializada en Construcciones, S. A. de C. V.”, ejecutora del contrato 4500030816.Dicha empresa igual recibió un adicional de 1 millón 227 mil 394.04 pesos por el contrato 4500030816 y por 6 mil 811.82 pesos por el contrato 4500030816; y por 347 mil 638.76 pesos y por 606 mil 565.40 pesos por el contrato 4500030816 de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).La Función Pública halló igual un atraso en la ejecución de los trabajos de un 75.26 por ciento, con el plazo de ejecución vencido, sin que se adviertan acciones tendientes a rescindir administrativamente el contrato 4500030816.De igual manera, CAPUFE no realizó previo al inicio de los trabajos del contrato 4500030816, los trámites necesarios para obtener la autorización y permisos ante autoridades competentes, relativas a ductos de combustible, agua potable y de telefonía o cable.Hubo además deficiencias en el manejo y control de la bitácora electrónica de supervisión por parte del residente designado, debido al registro de la nota de apertura fuera de plazo y omitir registrar el avance físico y financiero del contrato 4500030485, referente a la “Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Sustitución y desmantelamiento del Puente Jalapilla Cuerpo A y B, ubicado en el km. 272+800 de la Autopista CD Mendoza-Córdoba”.Al mismo tiempo, en cuanto al contrato4500030485 prevaleció la falta de personal, equipo e instalación de laboratorio de control de calidad, del contrato de servicio número referente a la “Supervisión y Control de Calidad de la Obra: Sustitución y desmantelamiento del Puente Jalapilla Cuerpo A y B, ubicado en el km. 272+800 de la Autopista CD Mendoza – Córdoba”, por 277 mil 273.14 pesos.En este mismo, hubo una inadecuada supervisión de obra por parte de la empresa Álvarez Guillen Ingenieros Consultores, S. A. de C. V., correspondiente al contrato 4500030485, por un monto de 216 mil 125.53, debido a que se determinaron posibles irregularidades en la obra del contrato número 4500030816, por la misma obra.