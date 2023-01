Detención de Ovidio “N”, regalo de Reyes Magos para Joe Biden: Héctor Yunes

Para el ex Senador del PRI e integrante de la organización Alianza Generacional, Héctor Yunes Landa, la detención del hijo del Chapo Guzmán en Culiacán, Sinaloa, Ovidio “N”, fue un regalo de Reyes Magos preparado por el gobierno federal para el presidente de Estados Unidos Joe Biden.A unos días de la visita del mandatario del país vecino, consideró que más que un golpe a la delincuencia organizada, fue un acto para quedar bien en la relación externa.“Que no nos vengan a salir con que fue un tema de inteligencia, los Estados Unidos están metidos en todo América Latina, pero México particularmente; yo no dudo que, igual que fuera otra captura de alguien de un capo mexicano, está bien, bienvenido, pero lo hacen por darle su regalo de Reyes al presidente Biden, lo hacen por queda bien”, dijo.Asimismo, criticó que dada la experiencia previa con la captura de este mimo personaje no se anticipara las depreciaciones sociales y de violencia en Culiacán.Consideró que tenían que haber realizado trabajo de inteligencia para frenar los actos de inseguridad que siguen afectando a la población.“Lo más grave es que pasando lo que pasó hace 3 años en Sinaloa no hayan previsto que iba a pasar lo mismo y el desmadre que se armó en Sinaloa y la matanza, que no me digan que no hubo más que un muerto de la Guardia Nacional. No haber previsto que esto iba a suceder, ¿esto es inteligencia?, la inteligencia no se usa sólo para ubicar a delincuentes, se usa para prever la repercusión que pueda tener”.En el caso de Veracruz, el priísta, consideró que es difícil que se presente una situación similar a la de Culiacán, sin embargo, existe violencia que no se combate.“Así va estar duro porque no hay las condiciones tal cual, aquí si hay grupos delincuencias a los que no se les combate, hay bombas molotov en Acayucan, ahorita la moda son las bombas molotov, cuándo había pasado esto, los muertos de Yanga, Amatlán, el episodio de terror en Poza Rica, no es decir es que yo no soy de MORENA y los critico", finalizó.