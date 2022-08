Detienen a Jesús Murillo Karam, procurador del peñismo

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam.La captura ocurre luego del informe que presentara apenas ayer jueves el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre la muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa.Por redes sociales, la FGR detalló que la Policía Federal Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión en contra de quien tambien fuera Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.Murillo Karam, cabe destacar, es el autor de la llamada “verdad histórica”, versión del caso Ayotzinapa con la cual presuntamente el peñismo pretendía cerrar el caso pese a las numerosas anomalías.Los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo Delincuencia Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer a Los Rojos, grupo contrario.Esa es la “verdad histórica” que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador Murillo Karam cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los avances, hasta ese momento, del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quién se desempeñaba como director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.En su mensaje, Murillo Karam se refirió a las conclusiones del caso como la verdad histórica, sustentada en una investigación exhaustiva, profunda y seria, con resultados científicos.Dicha versión se basaba en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014.Este jueves, Alejandro Encinas reveló que el Ejército tenía infiltrado al soldado Julio César López Patolzin para conocer las acciones que realizaban los normalistas de Ayotzinapa de cara a la conmemoración de la marcha del 2 de octubre de 2014, por lo que en todo momento las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de lo que ocurría en la Normal.El funcionario calificó la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, como “un crimen de Estado” y acusó que la llamada “verdad histórica” fue una acción concertada desde "el más alto nivel del gobierno", que ocultó la verdad de los hechos y que alteró las escenas del crimen."(Ocultaron) los vínctulos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen se trató de un crimen de Estado", dijo.De acuerdo al Subsecretario de Derechos Humanos, el militar que tenían infiltrado también desapareció, pero sus mandos no hicieron ninguna acción para buscarlo, por lo que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado “la desaparición y el asesinato de los estudiantes”.El Subsecretario señaló que en todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde la salida de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.“Este soldado López Patolzin quien estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías del 27 Batallón, su último informe fue al filo de las 10 de la mañana de ese día y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”, dijo.Encinas informó además que existen indicios suficientes para que la FGR inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidad en contra de 33 personas involucradas en el caso —entre ellos funcionarios federales, municipales e integrantes del Guerreros Unidos— pero reconoció que dentro de estos no se encuentra el expresidente Enrique Peña Nieto.(Con información de El Universal)