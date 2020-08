Detienen a profesor reincidente del delito de pederastia, en Poza Rica

La policía ministerial en Poza Rica realizó la aprehensión de un profesor de matemáticas por el delito de pederastia agravada, abuso sexual de menor de edad y violación agravada



La víctima lo denunció en 2018 y apenas este jueves se logró su captura. En 2016 el detenido fue relacionado y la Fiscalía General del Estado (FGE) no actúo de manera inmediata.



Por la mañana de este miércoles, un hombre fue detenido por elementos de la Policía Ministerial, bajo orden de aprehensión según proceso penal 103/2020, en su domicilio particular que se ubica en la zona centro de esta ciudad.



Se trata de un profesor identificado por Leopoldo E. A. L., de 56 años, quien ejerce la profesión de maestro en la materia de matemáticas.



El detenido fue denunciado en el 2018 por los delitos de pederastia agravada, abuso sexual y violación agravada contra una menor de edad; por ello ingresó al Centro de Readaptación Social (CERESO) de esta ciudad para el seguimiento del proceso penal que enfrenta.



Esta persona tiene antecedentes por el mismo tipo de agravio reportados por la madre de una menor de edad en el 2016, cuando Leopoldo se desempeñaba como maestro de la materia de álgebra y habría agredido a su entonces alumna, de 17 años, acosándola hasta convencerla en tener intimidad sexual.



Los hechos fueron puestos en manos en la Fiscalía especializada en investigaciones de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.



De acuerdo con la madre de dicha agraviada la funcionaria contó con los elementos y pruebas suficientes para que procediera con la orden de aprehensión, bajo el viejo sistema de procuración de justicia.



Los familiares de la joven que en el 2016 fue también víctima de pederastia esperan justicia y que no sea liberado, ya que en su experiencia esta persona hizo posible uso del tráfico de influencias para que la denuncia no prosperara en la fiscalía especializada.