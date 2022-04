Detienen construcción de biodigestor para Xalapa por irregularidades

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que el proyecto de la Planta de Biodigestión para la capital del Estado, que sería financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), está detenido.En entrevista, indicó que para que se pudiera construir se requería entre 40 o 50 por ciento más del recurso estimado para ello.“Hoy el recurso que se requiere para terminarla, en caso de que siga siendo funcional, en este momento se requerirían como 40 o 50 por ciento más de recursos, por el momento está detenido”, expresó.Ahued Bardauil acotó que el último informe que tiene es que la obra fue licitada el 31 de diciembre, y este proceso fue declarado como desierta, cuestionando que el último día del Gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero haya ocurrido tal situación.“Extraña la licitación porque ya habían cerrado la administración días antes, entonces ese tema durante cuatro años no se pudo resolver”, indicó el munícipe.Cabe recordar que, por exceder el monto propuesto por las empresas oferentes a lo estipulado para la ejecución de la obra, se declaró como desierta la licitación pública nacional para la construcción y puesta en marcha del biodigestor para Xalapa.En el acta de fallo, emitido el 31 de diciembre de 2021, se precisó que el Comité de Evaluación no disponía de los elementos suficientes para tomar una decisión que permitiera con certeza asegurar la adecuada implementación y resultado final del proyecto en licitación.Sobre el recurso que recibió Gobierno de México del BID para el “Proyecto de Biodigestor para el sistema de gestión de residuos sólidos de Xalapa, Veracruz”, GRT/FM-16409-ME, por el orden de los 7 millones de dólares; Ricardo Ahued precisó que el Ayuntamiento no ha recibido nada de este dinero.“El Ayuntamiento no ha recibido ningún centavo, lo maneja el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y ellos tendrán que determinar qué hacen con el recurso, si es posible seguir con la obra o no”, puntualizó.La primera etapa de este proyecto consideraba el tratamiento de 21 mil 900 toneladas al año de residuo orgánico recuperado procedente de los residuos sólidos urbanos del municipio.El presidente municipal reveló además que los terrenos adquiridos por la administración de Rodríguez Herrero, valorados en 30 millones de pesos y ubicados contiguos al relleno sanitario de El Tronconal, no son plenamente propiedad de la Alcaldía.“Eso también inhabilita la posibilidad de la construcción, falta nada más regularizarlos, en eso estamos”, afirmó finalmente.