Detienen en Veracruz al diputado oaxaqueño Gustavo Díaz; buscaba a su hijo

Gustavo Díaz Sánchez, diputado local del PRI en Oaxaca, fue detenido la tarde de este jueves en el municipio de Fortín de Las Flores, Veracruz, mientras realizaba la búsqueda de su hijo, quien fue detenido horas antes, presuntamente por elementos de policía junto con otros jóvenes.El priísta, conocido como “El Gato”, ingresó a las instalaciones de la Delegación de Fuerza Civil en Fortín de Las Flores para pedir información sobre el paradero de su hijo, poco después de las 5 de la tarde, pero ya no se le permitió salir.Lo anterior lo denunció a través de una transmisión en vivo Lázaro Cruz Bustamante, empleado del ayuntamiento de Cosolapa, municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, al norte de Oaxaca. El legislador es acusado de portar armas de uso exclusivo del Ejército.De acuerdo con la denuncia del empleado de Cosolapa, de donde Díaz Sánchez es originario y es expresidente municipal, el diputado priísta entró a las instalaciones a preguntar sobre su hijo José Alberto Díaz López quien según testimonios fue detenido por policías; sin embargo, no se le permitió retirarse, mientras que sus acompañantes fueron revisados y tampoco se les permite abandonar las instalaciones.“Estamos rodeados por elementos de la Policía Estatal, estamos en la vía pública y no nos dejan pasar ni salir, ya nos revisaron. Estoy con la esposa del diputado (Gustavo Díaz), Araceli López Madrigal y otros compañeros. El motivo de nuestra visita en las instalaciones fue preguntar por el hijo del diputado, por José Alberto Díaz López. El diputado entró a las oficinas a preguntar y es la hora que no sabemos nada de ellos, tiene más de una hora que ingresó a las oficinas y no sabemos nada de ellos”, denunció en una transmisión de video desde la cuenta personal del legislador oaxaqueño.Según el testimonio, son elementos de la Policía Estatal de Veracruz, y municipal de Fortín de las Flores quienes no permiten que se retiren los familiares del diputado. “No nos han dicho el motivo por el que no nos podemos retirar, ya nos revisaron todas nuestras pertenencias, nos fotografiaron sin nuestro permiso”.“Estamos literalmente portados de nuestra libertad de manera ilegal, no nos permiten el libre tránsito, no podemos salir (…) no nos dicen el motivo por el cual no nos podemos retirar, están obstaculizados todos los accesos”.El empleado municipal aseguró que están en espera de noticias del diputado y de su hijo, pues hasta ahora no se les ha permitido verlos y nadie les ha dado información oficial que puedan verificar. “Hacemos un llamado a las autoridades de Veracruz, nos tenemos que retirar para seguir continuando con la búsqueda en las diferentes instituciones de seguridad pública”.