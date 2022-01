Deuda de CMAS asciende a 373.9 mdp; se liquidaría hasta 2034

La administración de Ricardo Ahued Bardahuil recibió la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) con una deuda pública a largo plazo que al mes de diciembre de 2021 presentaba un saldo de 373 millones 935 mil 325.45 pesos.Este pasivo fue contraído con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), por la administración del ex alcalde Reynaldo Escobar Pérez para la realización de obras que nunca se concluyeron.Este crédito fue por 480 millones de pesos y se pidió en 2003 y se estima que será liquidado hasta el 2034.En el informe que presentó el ex director General, Jorge Ojeda Gutiérrez, la semana pasada y que fue publicado en la página web de la paramunicipal, se especifica que los pasivos a corto plazo pendientes de pago, suman un importe de 36 millones 413 mil 895.50 pesos.Según el documento, este adeudo se cubrirá en el ejercicio inmediato siguiente, con los recursos de tres cuentas bancarias (dos de Banorte con 20 millones 645 mil 829.16 pesos y 35 millones 633 mil 94.39 pesos, respectivamente; y de Santander con 76 millones 707 mil 141.99 pesos).En el informe se asegura que se dejarían recursos en caja para cubrir las necesidades del inicio de la administración entrante, así como material suficiente en almacén para la operación y mantenimiento.Por otra parte, se menciona que en el 2021 los ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento ascendieron a 626 millones 923 mil 303.02 pesos, integrados por ingresos propios por derechos por 621 millones 648 mil 680.15 pesos; productos corriente por 4 millones 609 mil 921.34 pesos.Además, por convenios federales obtuvo 199 mil 976.63 pesos y por transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones por 464 mil 715 pesos.Además, se informa que durante el año pasado se otorgaron 2 mil 374 contratos nuevos para diversas calles y colonias de la ciudad, por lo que actualmente el organismo operador cuenta con un padrón de 162 mil 526 usuarios.