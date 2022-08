Develan placa en honor a Hipólito Reyes Larios, quien fue primer obispo de Orizaba

Este día fue develada en la parte aledaña a la Catedral San Miguel Arcángel, una placa conmemorativa por el primer año luctuoso del arzobispo de Xalapa y primer obispo de Orizaba, Hipólito Reyes Larios, quien era originario de Ciudad Mendoza. Ahí se reconoció el trabajo que hizo y por el cual recibió críticas y descalificaciones.Al lugar se dieron cita el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, sacerdotes y religiosas, así como autoridades municipales y familia del arzobispo: quienes fueron testigos de este acto.La placa a la letra dice: "In Memoriam Mons. Hipólito Reyes Larios 1946-2021. Primer obispo de la Diócesis de Orizaba 2000- 2007Cuarto Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa 2007-2021. Orizaba, Ver., 8 de agosto del 2022 en el primer aniversario de su fallecimiento".Cervantes Merino destacó que fue colocada en el límite del atrio de la Catedral y con las calles de la ciudad donde se desarrolla la vida de la comunidad y donde los católicos dan testimonio de su fe, vida y oración."Esta placa nos recordará que cuando el papa San Juan Pablo II, erigió la Diócesis de Orizaba, la parroquia de San Miguel Arcángel pasó a ser la sede del obispo y por lo mismo iglesia catedral. Siempre recordaremos a Monseñor Hipólito Reyes Larios, como el primer obispo de esta iglesia particular".Añadió que dejó huella particular en los sacerdotes, las comunidades cristianas de la ciudad de Orizaba y todas las parroquias que configuran el territorio diocesano. "Es un memorial a un pastor que animado por el espíritu del Señor está sobre nosotros su lema episcopal que impulsó a la comunidad a vivir los valores del evangelio".Recordó que al asumir las situaciones sociales, políticas, económicas y culturales que nos envuelven provocaron no pocas veces, críticas y hasta descalificaciones, “pero esa es la misión del profeta”.De igual forma el callejón aledaño a la Catedral es llamado desde este día: "Mons. Hipólito Reyes Larios" y también hace referencia a que fue primer obispo de Orizaba de 2000 a 2007 y arzobispo de Xalapa de 2007 a 2021 y contiene la frase "Spíritus domini super nos".