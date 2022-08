Día con día, aumentan los desaparecidos en Veracruz: Activistas

Integrantes de los grupos colectivos “Unidos Por La Paz”, “Justicia y Dignidad” y la red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, conmemoraron un año más de lucha y resistencia este 30 de agosto, Día de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.Las activistas se concentraron en la Plaza de la Soberanía, a un costado del bulevar Manuel Ávila Camacho, donde tapizaron la explanada con decenas de rostros de sus familiares desaparecidos y lonas exigiendo justicia.En la conmemoración, estuvieron también apoyando personal de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Lidia Lara Tobón, representante del Colectivo “Justicia y Dignidad Veracruz”, manifestó que los casos de desaparición continúan registrándose en la entidad, en lugar de disminuir. Refirió que se tienen 15 casos nuevos en este 2022.“Tenemos casos recientes del 2022, casos que tienen 25 días de desaparecidos, desgraciadamente esto se va incrementando día con día, casos nuevos que tenemos registrados tenemos 15, de este año, aquí en el puerto de Veracruz, Cosamaloapan, Boca del Río, Tuxpan y Medellín”, dijo.Criticó que la labor de Fiscalía General del Estado es lenta, además del rezago en la identificación forense.Acusó que hay fiscales que son omisos en solicitar muestras de ADN a los familiares de personas desaparecidas y que hay casos donde las muestras no se integran a las carpetas de investigación y si lo hacen suelen pasar hasta dos años.“A veces se inician las carpetas y no está el ADN en las carpetas y pasa un año, dos años y no está porque al fiscal ‘se le pasó’ mandar al familiar a tomarse las pruebas o decirle ‘¿sabe qué? De su núcleo familiar tiene que ser el papá, la mamá y si hay hijos, pues los hijos’, entonces no están bien todas las tomas de ADN, es en lo que tenemos que trabajar porque la fiscalía va lenta en ese proceso”.