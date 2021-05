Dice alcalde Octavio Pérez que hay agresiones hacia él y no solución al problema de la policía

La noche de este lunes Octavio Pérez Garay, alcalde de San Andrés Tuxtla, respondió a las declaraciones vertidas por el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, donde señala que munícipe también está siendo está investigado sobre el caso ocurrido el 19 de abril del año en curso.



En la conferencia de prensa indicó que nunca se ha escondido y nunca lo hará y que por ello está dando la cara, debido a que su comportamiento ha sido conforme a la ley y por ello responde a las declaraciones hechas por el Secretario de Gobierno del Estado.



En rueda de medios en palacio municipal Tavo Pérez señaló que era “lamentable que solicitar información de la situación que guarda nuestra policía — ya que están desarmados y un oficial fue herido en el cumplimiento de su deber en esas condiciones—, haya desencadenado esa avalancha de agresiones contra mi persona y no una solución al problema. Mientras hacen ataques mediáticos, la policía sigue desarmada y la seguridad de los sanandrescanos a merced de los delincuentes”.



Reiteró su postura de que las investigaciones deben seguir su curso, pero que lo más importante, es que se defina la situación de los elementos detenidos y de la corporación policiaca, para que estos puedan operar con normalidad en beneficio de la seguridad de los sanandrescanos y reiteró “Eso es lo que hemos solicitado y en eso seguiremos insistiendo”



Pérez Garay indicó que: “A lo largo de mi vida tanto mi familia como yo, hemos construido un prestigio y un nombre. La gente podrá estar o no de acuerdo con una forma de gobierno, pero de lo que nunca nos podrán acusar es de delincuentes y como cualquier hombre de honor, ustedes comprenderán que eso es algo que no puedo permitir, ni por mí, ni por mi familia y menos por mis hijos”.



El alcalde sanandrescano responsabilizó al secretario de gobierno Patrocinio Cisneros, de cualquier cosa que le pudiera suceder a él o a su familia, al tiempo que señaló que “Esperaría que estas acciones no fueran una medida de presión electoral, como han denunciado partidos políticos, que les sucede a algunos de sus alcaldes por no operar en favor de los candidatos del partido en el gobierno” y finalizó recordando “Yo llegué por la vía independiente y en esa vía me mantengo, a pesar de que me hacen santo de muchas iglesias”.



Durante la sesión de preguntas y respuestas, invitó al gobernador del estado a trabajar de manera conjunta, por el bien de los sanandrescanos.