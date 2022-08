Dice Barzón de Resistencia Civil que Veracruz es “paraíso de agiotistas”

La representante legal del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz, Teresa Carbajal, acompañada de barzonistas declaró que la resolución de un juez federal al suspender un descuento ilegal de una médica pensionada del IMSS sienta un precedente ante la vulneración de los adultos mayores.“El martes pasado un juez federal nos ha concedido la razón respecto a la eliminación de un descuento que venía sufriendo una pensión jubilatoria de una médico del Seguro Social. Esto obedeció a una denuncia que recibimos por parte de una médica pensionada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con domicilio en Xico, cuya identidad será reguardada y sólo se identificará como Martha”, dijo Carbajal.Refirió que la afectada sufrió una situación de extrema usura en el pago de su pensión, ya que en julio se percató que ella tenía un descuento en concepto de pensión alimenticia a favor de un agiotista, un acreedor que le había iniciado un proceso civil de naturaleza mercantil en un juzgado local en la ciudad de Coatepec.“Un juez local ordenó descontar su pensión hasta en un 60 por ciento. Durante los últimos meses desde el Barzón hemos estado insistiendo respecto a la intocabilidad de las pensiones jubilatorias en resguardo de la seguridad jurídica y del mínimo vital que debe imperar en la protección a nuestros adultos mayores”, señaló la barzonista.El Juez Federal Décimo Séptimo de Distrito en esta ciudad que conoció el amparo 802/2022 otorgó la suspensión provisional de este descuento.La representante legal del Barzón calificó la resolución como un precedente en favor de los derechos de los adultos mayores, “es relevante porque en el año 2014 se pronunció, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un criterio en donde se permitía que los salarios de los trabajadores fueran embargables hasta en un 30 por ciento del excedente del salario mínimo para responder de obligaciones de carácter civil o mercantil que pudieran ser ajenos a la pensión alimenticia”.Asimismo, señaló que para el amparo no fue necesaria una fianza, ya que esto es algo común en los amparos para obtener la suspensión, “estamos seguros que el Juez Federal nos dará el amparo de manera definitiva. Sin embargo, esto marca un precedente ante los atropellos y vulneración en relación de los adultos mayores privados de su pensión por descuentos ilegales”, dijo.Refirió también que presentaron dos quejas, una ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por probables actos violatorios de derechos humanos por parte del juez local y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que el descuento de manera ilegal sobre la pensión de la médica que adquiere esta misma naturaleza.Los barzonistas exhortaron a la Legislatura local a revisar el delito de usura, “nuestro Estado se ha convertido en un paraíso de agiotistas y esto ha sido permitido en parte por las bajas penalidades que tiene este delito en Veracruz donde no se persigue”.Carbajal advirtió que la zona más alta se da en la zona de Xico, Coatepec y Veracruz, donde tienen el conocimiento de que operan personas que prestan dinero de manera irregular y que están cometiendo este tipo de excesos, donde se aprovechan de que las personas adultas mayores no tiene acceso a la justicia y tiene un contexto de vulnerabilidades que los hace no llegar a una justicia pronta.