Dice Congreso del Trabajo que sus organizaciones no son de un sólo partido

La clase trabajadora está abierta a todos los partidos políticos, no son de algún color, afirmó el presidente del Congreso del Trabajo, Benjamín Gutiérrez y dentro del organismo sindical hay de todas las afinidades y cada uno decide.



Señaló que cada uno de los sindicatos que lo conforman son libres de apoyar al partido que deseen, incluso muchos ya se han puesto "morenos" últimamente.



"Estamos abiertos a todas las organizaciones, a todos los partidos, no somos de un sólo partido. En el Congreso del Trabajo hay de todos. Últimamente han agarrado mucho sol algunas organizaciones y todos son ‘morenos’ pero nosotros seguimos algunos rojos, otros azules", dijo.



Desde los organismos sindicales, aseguró no se van a pelear con ningún partido y buscarán fortalecerse a través de las cámaras empresariales.



Benjamín Gutiérrez aseguró que sí hay apertura política, "aunque no nos creen" e invitó a los candidatos a que hagan propuestas a los trabajadores.



"Estamos abiertos, tampoco desesperados, el que quiera ahí estamos. El que venga a hablar con nosotros bienvenido y sobre todo que se comprometa en serio a apoyar a los trabajadores, ese va tener el voto".



En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, las agrupaciones sindicales se reunieron para recordar la lucha obrera.