Dictan no vinculación a proceso de Rogelio “N” por peculado equiparado

En cumplimiento a una sentencia de amparo obtenida por su defensa, la noche de este viernes se dictó no vinculación a proceso y levantamiento de las medidas cautelares dictadas a Rogelio “N” por peculado equiparado.El amparo, promovido por Luis Enrique González Lira, abogado particular del exsecretario de Gobierno en la era de Miguel Ángel Yunes Linares, dio lugar a la absoluta libertad del exservidor público y prácticamente tumbó el proceso iniciado por la Fiscalía General del Estado (FGE).En su momento, la Fiscalía acusó que en su calidad de Secretario de Gobierno, Rogelio “N” supuestamente utilizó fondos públicos para promover la imagen de su superior jerárquico, Miguel Ángel Yunes, con fines electorales y beneficiar así a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez.Dicha teoría fue avalada por el juez Gregorio Noriega Velazco en dos ocasiones, pues antes se había obtenido un amparo contra la vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva justificada.El juez consideró que los hechos fueron probados por la fiscalía con los medios de convicción ofrecidos, específicamente con la denuncia realizada por el Apoderado Legal de la Secretaría de Gobierno del Estado, así como con los oficios con los cuales el procesado solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la supuesta autorización de las partidas presupuestales para el pago de servicios a la empresa AV REAL ESTATE LLC.Sin embargo, de acuerdo con los jueces y magistrados federales, las determinaciones del juez local careces de la debida fundamentación y motivación en términos del artículo 16 Constitucional.Por ello, ordenó que el juez Noriega Velazco fundara y motivara el porqué de sus decisiones de volver a vincular e imponer una nueva medida cautelar de 2 millones de pesos como garantía económica el pasado 21 de abril, determinación que la FGE celebró y difundió.Así, mandató a que este mismo viernes se citara a audiencia donde justificara sus decisiones en un plazo de 12 horas luego de ser notificado esta mañana.Tras sobrepasar el tiempo por varias horas, finalmente no pudo justificar sus decisiones y decretó la no vinculación a proceso y el levantamiento de la medida cautelar.En otras palabras, el proceso ha quedado sin efecto por ahora y gozará de libertad absoluta respecto a este asunto, aunque continúa en prisión preventiva por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración pública en un mismo proceso iniciado por una acusación de Arturo Bermúdez Zurita.