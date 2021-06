Dictan prisión preventiva a exjugador de los Tiburones Rojos por el delito de ultrajes a la autoridad

Prisión preventiva oficiosa en contra del ex futbolista argentino Jorge Alberto “N” le fue dictada por el Juez de Control, por el delito de ultrajes a la autoridad, durante la Audiencia Inicial celebrada el domingo.



Lo anterior se radicó en la Carpeta de Investigación 724/2021 iniciada por ultrajes a la autoridad.



Fue durante el domingo que argentino Jorge Alberto Comas Romero fue presentado en la Sala C, ante la Jueza de Control Aracely Estrada, para la Audiencia Inicial donde se determinaría si la detención del ex futbolista de los Tiburones Rojos fue apegada a derecho.



La Jueza escuchó los datos de prueba y legalizó la detención del ex futbolista profesional y, en la audiencia, dictó medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso, radicándose el Proceso Penal 502/2021.



Será el próximo 11 de junio para la audiencia de continuación, por lo que Jorge Comas Romero fue regresado al módulo preventivo El Penalito donde permanecerá por los próximos meses.



El ex futbolista fue detenido por la Policía Ministerial de Boca del Río cuando amenazaba con un cuchillo a una vecina en el fraccionamiento Playa de Oro. Sabrina “N” reportó que salió en su residencia ubicada en el Condominio El Corsario, fraccionamiento Playa de Oro, abordando su auto Chevrolet Beat, color plata en el estacionamiento.



Y cuando se disponía a salir se le acercó el vecino Jorge Alberto Comas, con un cuchillo en las manos, amenazándola, ella quedó aterrorizada, se encerró en el auto y llamó a los detectives de la Policía Ministerial.



Los agentes arribaron y trataron de dialogar con el futbolista, el cual los ofendió verbalmente y lo arrestaron por ultrajes a la autoridad en agravio de la función pública.



De manera paralela en las Fiscalías Especializadas de Veracruz se integran tres carpetas de investigación en contra de Comas Romero por los delitos de violencia física y sicológica en agravio de tres mujeres, vecinas del ahora imputado.