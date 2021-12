Diez Francos buscaría se municipalice Tránsito de esta ciudad

El presidente municipal electo de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dijo que probablemente buscará que se municipalice Tránsito de esta ciudad, sin embargo, la propuesta la presentará de manera formal el próximo 3 de enero.Es de recordar que desde hace algunos años ha habido una coordinación estrecha entre la autoridad estatal y municipal en esta materia, el salario algunos de los elementos es pagado por el Ayuntamiento.En referencia a su propuesta de campaña de ofrecer transporte público a bajo costo y al cual denominó "Gallo" y que tiene como objetivo dar un servicio a menor costo, aseguró estar trabajando para que sea una realidad.En este sentido se le preguntó sobre las pláticas que se conoce ha tenido con la línea camionera MIYA, para poder brindar este servicio, a lo que dijo: "No he podido hacer ninguna gestión porque todavía no tengo la responsabilidad de Alcalde directamente. Entonces pedirle a un competidor que empiece a ver lo de los camiones no; todavía no hemos visto pero este es un compromiso, los gallos van a estar cantando desde las seis de la mañana".