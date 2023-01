DIF de Coatzacoalcos logró concluir con acuerdos 80% de casos de divorcios

El 80 por ciento de los casos de divorcio que atendió el Centro de Mediación y Asistencia Jurídica del DIF de Coatzacoalcos en el 2022 terminaron accediendo a un acuerdo verbal o convenio por escrito.Así lo confirmó Édgar Vicente Gómez Guerrero, titular del área, quien añadió que el otro 20 por ciento optó por acudir a instancias legales para finalmente poner fin a su relación.En este sentido expuso que la oficina además brindó más de 5 mil atenciones, entre las que también atendieron pensiones alimenticias, separaciones, guarda y custodia, adultos mayores y menores de edad.“La mayor parte de atenciones a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos fue sobre temáticas relativas a divorcios, seguido de pensión alimenticia, separaciones y guarda y custodia, adulto mayor y menores.Tuvimos más de 5 mil atenciones a usuarios y de los cuales tuvimos cerca de los 400 expedientes de mediación concluyéndose el 80 por ciento aproximadamente en acuerdo verbales y convenios por escritos y el 20 por ciento ya sea que deciden dejar la instancia para irse a un pleito o de plano ya no regresaban”, declaróGómez Guerrero destacó que lo único que no se puede mediar en su oficina es la violencia familiar, esto debido a que es tipificado como un delito.“Lo que varía año con año en algunas ocasiones es la situación de qué tipo de asunto, este año que pasó fue muy enfocado a cuestiones de divorcio, en anteriores ha sido ya sea en separación o pensión alimenticia, son los tres que siempre van punteando, cabe resaltar que cuando hay violencia familiar, no puede haber mediación, ya que la violencia familiar es un delito que no permite estas características”, comentó.