DIF de Orizaba pide extremar precauciones contra dengue, zika y chikungunya

En esta época en que no sólo se lucha contra el enemigo COVID-19, sino también contra el dengue, zika y chikungunya, el DIF de Orizaba hizo el llamado a la población para que se refuercen las medidas preventivas, pues la temporada de lluvias continúa.



En este sentido la doctora Bibiana Mendoza López, médico de Clínica DIF Orizaba, refirió que es importante sensibilizar a la población sobre esta enfermedad a fin de que extremen precauciones, principalmente en su hogar.



“Esta temporada de calor y lluvia, es propicia para que haya un incremento en casos, por eso nos hemos sumado a las recomendaciones que han emitido las autoridades a fin de prevenir y disminuir riesgos”.



Añadió que el Dengue No Grave y Grave, antes denominados clásico y hemorrágico, es una enfermedad que comparte sintomatología con otros padecimientos como el COVID-19, pues hay fiebres y dolores musculares.



Por ello, es vital que, ante los primeros síntomas como dolor de cuerpo, ojos, fiebre, acuda al médico y no automedicarse, toda vez que un cuadro de Dengue No Grave puede complicarse si se ingieren medicamentos no apropiados.



Apuntó que es importante que el contagio de dengue es por el mosco, por lo que es importante que la vivienda se mantenga limpia, libre del vector y se refuercen las tareas de descacharrización a fin de disminuir riesgos.