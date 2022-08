DIF Estatal adquirirá 4 mil paquetes de láminas para programa de vivienda

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adquirirá 4 mil paquetes de láminas de zinc para el programa “Desarrollo a la Vivienda y la Comunidad”, aunque en el proceso de licitación pública permitirá la participación de personas físicas y morales que no están inscritas en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado.Para dicha adquisición, Nayeli Martínez Calderón, directora Administrativa del DIF Estatal, emitió la licitación pública en la que podrán participar todas aquellas personas físicas y morales legalmente constituidas que tributen y tengan su domicilio fiscal en el Estado de Veracruz.Pero en este caso, la convocatoria abre la posibilidad de que puedan participar personas físicas y morales que no estén inscritos en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, toda vez que en la vigésima cláusula, en el apartado que señala que dentro del sobre de la proposición técnica deberá incluir lo siguiente:Fracción X:“Escrito bajo protesta de decir verdad en el que el Licitante manifieste que, de resultar adjudicado, se dará de alta, en caso de no estarlo, en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, y presentarlo a la convocante, en un plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del fallo”.Cada paquete consta de 10 láminas que serán entregados a familias de escasos recursos económicos de los municipios de Nanchital, Acultzingo, Banderilla, Tuxpan y Ángel R. Cabada.