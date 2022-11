DIF Estatal no frena; apoyos llegan a la población prioritaria

La directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz, Rebeca Quintanar Barceló, aseguró que esta dependencia no paró en el 2022, continuando el trabajo en favor de la población prioritaria o con alto grado de vulnerabilidad.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.TV, con motivo del Cuarto Informe de Labores del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, apuntó que la Dirección de Atención a Población Vulnerable siguió operando los cinco programas insignia en materia alimentaria.“En el DIF Estatal no paramos, seguimos trabajando con muchas ganas y con el corazón, (…) seguimos operando todos los programas con que cuenta el DIF Estatal, trabajamos, por ejemplo, a través de la de la Dirección de Atención a Población Vulnerable, con los cinco programas alimentarios que son los desayunos calientes y fríos, la atención a grupos prioritarios, a los mil días y a las personas en desastre o que se encuentran en algún problema de inundaciones, de frío”, enumeró.Comparado con el año pasado, en 2022 entregaron 113 millones de raciones alimentarias a través de estas 5 acciones en favor de los que menos tienen.“Con el Programa Apoyo a la Vivienda y a la Comunidad entregamos más de 20 mil apoyos, a través de proyectos productivos que fueron muy importantes porque algunas familias podían trabajar desde su casa, entregamos mil 476 paquetes y distribuidos en las diferentes regiones en las zonas más prioritarias”, dijo.Quintanar Barceló aseguró que este año se hizo historia en la entrega de aparatos funcionales dirigidos a personas con discapacidad, con más de 25 mil apoyos que incluyeron sillas de ruedas de diversos tipos, muletas, andaderas, colchones, aparatos auditivos, lentes, entre otros.“También decirles que en esta administración nosotros vamos a la población, la población no viene nosotros. Como saben hemos estado realizando sedes en las regiones para entregar estos diversos apoyos y ahí los DIF municipales llevan a los beneficiarios y se los entregamos directamente”.La funcionaria estatal dijo que han estado atendiendo a los 212 municipios del Estado, no solamente yendo a las cabeceras municipales, sino recorriendo las comunidades y las colonias para realmente verificar que los apoyos estén llegando.Al considerar que las expectativas planteadas para el 2022 ya fueron rebasadas, comentó que en coordinación con la Secretaría de Protección Civil han apoyado a las familias del sur que se vieron afectadas con las inundaciones por las fuertes lluvias que cayeron en los meses de septiembre y octubre.“Ellos hacen un reporte y nos pasan esas familias que se encuentran en situación prioritaria y nosotros llegamos y los dotamos con insumos alimentarios, de colchonetas, cobertores. En esta ocasión dimos catres o camastros y es una gran ayuda”, resaltó.En lo que va del año han atendido a 238 mil personas en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER), con diversos tipos de terapia y con estudios de consultas de alta especialidad.“Dentro de esos apoyos entran los que tienen alguna condición del espectro autista y este año a través del DIF Nacional pudimos bajar unos apoyos y les entregamos reequipamiento y en algunos otros también la remodelación de las Unidades Básicas de Rehabilitación. Teníamos 88 y ahorita contamos con 94 a lo largo de todo el Estado”, abundó.La titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia afirmó que esto permite que los usuarios ya no se tengan que trasladar a Xalapa, Poza Rica o al puerto de Veracruz.“Y a través de una fundación de Estados Unidos llamada ‘Comando Norte’, ya tenemos la aportación de cuatros nuevas Unidades Básicas de Rehabilitación que van a estar ubicadas en Amatlán, Soledad de Doblado, Santiago Tuxtla y en Playa Vicente”, reveló.A través del DIF Nacional también lograron obtener recursos para ayudar a los niños y adolescentes migrantes no acompañados y acompañados por el orden de los 30.8 millones de pesos, para rehabilitar un espacio que reciba también a sus familias.“Pudimos contratar un equipo multidisciplinario que los está atendiendo y de esta manera nuestras niñas y niños no van a terminar en una estación migratoria. Hemos hecho gestiones de recursos y hemos podido llevarlos a cabo”, reafirmó.Luego de señalar que están trabajando con el enfoque de derechos humanos, comentó que en 2022 se han dado en adopción a 31 menores y a 15 a familias de acogida y se siguen revisando expedientes para acelerar el proceso para que pueden tener una casa, agregando que en Conecalli tienen actualmente a más de cien niños.Por otro lado, invitó a la población que requiera algún tipo de ayuda a que se acerque a los DIF Municipales o al DIF Estatal y llevar sus solicitudes o necesidades, que con gusto los atenderán.“Este año hicimos una evaluación con los 212 municipios y también por sedes, y yo me llevé la grata sorpresa que la mayoría están trabajando muy bien, estamos trabajando muy de la mano muy coordinadamente y muestra de ellos es que ya ahorita empezamos con la sedes de entrega de apoyos”, dijo.Para finalizar, la funcionaria estatal dejó en claro que en 2023 seguirán trabajando por los niños y adolescentes y familias veracruzanas, apoyándoles “con más ganas y entregar mejores resultados. Seguir haciendo historia como lo hemos hecho en el DIF Estatal con todos los apoyos y todas las atenciones que hemos dado a través de todos nuestros centros y direcciones”.