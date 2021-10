DIF Estatal resguarda a 180 menores; hay más de 500 solicitudes de adopción

Un total de 180 menores de edad tiene bajo resguardo el DIF Estatal, acumulando además más de 500 solicitudes de adopción, informó la directora del organismo Rebeca Quintanar Barcelona.Explicó que no es difícil el proceso de adopción pero sí complicado pues se hacen estudios previos ya que no pueden entregar a los niños a cualquier persona; es todo un procedimiento para que la familia sea la idónea.Explicó que tendrán este fin de semana un proceso de adopción de cuatro menores de edad, pero la gente lo que busca en su mayoría son bebés recién nacidos y es ahí donde se complica la situación."Aunque nosotros les hacemos ver que no sólo niños recién nacidos requieren una familia", dijo.Expuso que una vez dados en adopción los menores, el DIF Estatal les da seguimiento para ver que haya una buena calidad de vida y que se cumplan con todos los requerimientos solicitados por el bien de ambas partes.