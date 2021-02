DIF Nacional y Estatal garantizan protección a niños y adolescentes migrantes

Los Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia firmaron un convenio de colaboración con vigencia indefinida para dar atención y protección a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, o separados.



El convenio señala que en ningún caso el Instituto Nacional de Migración (INM) presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello, de tal forma que, los trámites administrativos migratorios de personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes, deberá realizarse atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de la niñez.



En los casos de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, el INM notificará inmediatamente a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al mismo tiempo, realizará la canalización al Sistema DIF Municipal o Estatal.



En el supuesto de que el DIF Estatal no cuente con espacio en sus Centros de Asistencia Social (CAS) y/o en sus establecimientos de Asistencia Social para el alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, o separados, notificará al DIF nacional, quien asume el compromiso de coordinar acciones con los DIF Estatales que sí cuenten con la posibilidad de brindar el alojamiento, a través de sus CAS y/o de los convenios o acuerdos de concertación que se tengan vigentes.



En este caso, el DIF Nacional, bajo la premisa de que ninguna niña, niño y adolescente migrante podrá ingresar a un Centro de Asistencia Social sin la correspondiente emisión de la medida de protección, se compromete a que a través de la Procuraduría Federal establezca una comunicación para la coordinación con la entidad federativa que recibirá en acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes migrantes para efectos de asegurar y garantizar el cumplimiento de sus derechos.



Asimismo, el DIF Estatal se compromete recíprocamente a brindar alojamiento residencial a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, acompañados o separados en los casos en que un Sistema Municipal DIF de otra entidad federativa no cuente con los espacios para el acogimiento residencial y el cumplimiento del principio de la no separación y de la habilitación de lugares separados, que asegure la integridad física de las personas extranjeras en los términos del párrafo anterior.



Y a través de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá transmitir la información necesaria a efecto de mantener permanentemente actualizado el Registro de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.



La Procuraduría Estatal, en coordinación con las procuradurías de protección municipales, se compromete a verificar que el INM realice el trámite de inmediato a la condición de estancia por razones humanitarias a las niñas, niños y adolescentes migrantes en los términos de la Ley de Migración.



El DIF Nacional se compromete para el caso de que alguna entidad federativa no cuente con los insumos humanos suficientes de representación en coadyuvancia o suplencia, a coordinar las acciones de colaboración para que a través de la Procuraduría Federal se asuman las acciones que aseguren que las niñas, niños y adolescentes migrantes obtengan dicha condición.



El convenio de colaboración en materia migratoria a favor de niñas, niños y adolescentes en el marco de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, tendrá una vigencia indefinida.