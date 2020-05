Difícil que Orizaba vuelva a la normalidad el 1 de junio: CANACO

A mes y medio de cuarentena y con un pico de contagios estimado para el próximo 25 de mayo, se ve difícil que las actividades se puedan reanudar en Orizaba para el primero de junio, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Francisco Jiménez Haces.



Mencionó que cada semana se habla de que ya será “la fecha buena”, pero no se sabe, porque se van aplazando y tal pareciera que las matemáticas les han fallado.



Consideró que el inicio de la cuarentena no se tomó en el momento más oportuno, pues por como se ve todo bien se pudiera haber iniciado hace 15 días en vez de guardar a la gente tanto tiempo.



Agregó que a mes y medio de haber restringido las actividades, hay una afectación económica severa a empresas e incluso a la población en general.



Añadió que a pesar de las medidas, el comportamiento epidemiológico por zonas ha sido diferente, por ejemplo Tabasco tiene un gran número de contagios, pero también Veracruz figura en las cifras más altas, aunque Orizaba no.



Opinó que eso pudiera servir para permitir que se abrieran algunos giros siempre y cuando se tomen las medidas precautorias.