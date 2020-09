Digitalización, herramienta fundamental para enfrentar crisis por COVID en América Latina

El informe “Perspectivas económicas de América Latina 2020” (LEO 2020, por sus siglas en inglés) señala que la transformación digital debe verse como una herramienta de desarrollo fundamental para enfrentar la crisis producida por la pandemia del COVID-19 en la región, por lo que es fundamental cerrar las brechas de conectividad existentes.



El documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), la Unión Europea (UE) y el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hace hincapié́ en que “la transformación digital no impulsará automáticamente el desarrollo, sino que requiere de la adopción de una serie de políticas públicas que han de coordinarse en el marco de las estrategias nacionales de desarrollo. Asimismo, se hace un llamado para que, ahora más que nunca, se creen o se refuercen alianzas internacionales que permitan aprovechar los beneficios de la transformación digital”.



En la presentación del informe, en la que participaron el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló que aunque la digitalización es un bien básico, 40 millones de hogares en América Latina no tienen conectividad a internet, con lo cual no pueden participar en teletrabajo, y el 46 por ciento de los niños entre 5 y 12 años vive en hogares sin conexión, lo que significa que 32 millones fueron excluidos de la educación en línea durante la pandemia.



Durante la videoconferencia realizada la mañana de este jueves, dijo que la brecha en el acceso a la tecnología puede ser un nuevo rostro de la desigualdad que define a la región, por ello hizo las siguientes propuestas para paliar esta situación: Crear una “canasta básica digital” que incluye un teléfono celular, una computadora portátil, una tableta y un plan de acceso a banda ancha de bajo costo, lo que requeriría una inversión del 1% del PIB; así como aplicar medidas de flexibilidad regulatoria para que haya neutralidad en la red e incentivos para educación, salud y gobierno mediante tarifas cero rating que permitan el acceso sin costo a los usuarios.



Además, expuso la necesidad de aprovechar las redes para fortalecer alianzas público-privadas y con la sociedad, para construir confianza en las instituciones públicas y mejorar la gobernanza; generar planes nacionales con agendas digitales orientadas a cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres y entre lo rural y lo urbano, y crear un roaming gratuito para conectarnos en un mercado digital.



La Comisaria Europea para las Alianzas Internacionales, Jutta Urpilainen, dijo que la digitalización sirve para mejorar los servicios públicos, las economías y puede ser efectiva para combatir la desigualdad, por ello se propone entre Europa y América Latina una alianza digital tecnológica para todas las sociedades abiertas y democráticas, que permita sustentar economías más competitivas y justas.



A su vez, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, consideró que los países con mejor preparación digital serán los primeros en salir de la crisis, por ello urgió a cerrar las brechas de conectividad, invertir en infraestructura y fortalecer las competencias del sector. “Hay que preparar a los trabajadores para la digitalización, porque menos de la mitad tiene experiencia básica y menos del 10% puede realizar tareas más complejas, como programación”.



En ese sentido, el vicepresidente de la CAF, Renny Alberto López, pidió a los países impulsar rápidamente la transformación digital, proporcionando conectividad y a través de la apertura de datos de los gobiernos. “Algo que se veía como una preparación para el futuro, con la pandemia hemos visto que tiene que ser ya, en este 2020”.



El informe Perspectivas económicas de América Latina 2020 señala que la transformación digital brinda nuevas oportunidades para que la región enfrente la crisis actual y supere sus consecuencias a largo plazo. “Las tecnologías digitales han permitido que parte de la población y de las empresas siguiese trabajando o estudiando mientras cumplía las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, pese al progreso registrado en la última década, persisten las brechas digitales entre hogares, trabajadores y empresas, de modo que los segmentos más vulnerables se quedan especialmente atrás”.



“En el futuro, las tecnologías digitales pueden contribuir de manera importante a la recuperación de la región, dando respuesta a sus retos persistentes. Con las políticas adecuadas, las nuevas tecnologías pueden contribuir a la mejora de la calidad del empleo y las competencias, y a la creación de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal. Asimismo, las nuevas herramientas digitales pueden resultar decisivas para mejorar las instituciones públicas; si estas adoptan apropiadamente las nuevas tecnologías, podrían ser una fuente de productividad y mayor competitividad”.



Asimismo, la revolución digital debería ser la fuerza que impulse el aumento de la productividad en los países de América Latina, en especial en el caso de las micro y pequeñas empresas que se están quedando rezagadas.



El documento refiere que las actuaciones de los gobiernos deben contribuir a agilizar la transformación digital, garantizando que favorezca la cohesión social y un mayor bienestar.



“En el mercado laboral, las nuevas tecnologías brindan oportunidades, pero también presentan desafíos, ya que 2 de cada 10 puestos de trabajo corren un alto riesgo de automatización en varios países de América Latina, mientras que otros cuatro podrían experimentar cambios importantes en las tareas que comportan. Pero también están surgiendo nuevas oportunidades laborales. En el caso de los trabajadores de las industrias en declive, son fundamentales las políticas de apoyo en la transición hacia nuevas oportunidades de trabajo”.



Para los especialistas, la transformación digital también abarca una serie de políticas públicas que deben incluirse en los planes nacionales de desarrollo, con una vinculación directa a agendas digitales. Mientras que las nuevas herramientas digitales pueden contribuir a optimizar la formulación, adopción y seguimiento de estas estrategias de desarrollo.