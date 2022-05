En el presente año, la Federación, a través del programa “La Escuela es Nuestra”, destina para Veracruz mil 400 millones de pesos que se aplicarán para la rehabilitación de escuelas que aún enfrentan afectaciones por el paso del huracán Grace, señaló el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En el mensaje que pronunció en el marco de la “Entrega de Apoyos a la Comunidad desde el Sector Educativo” desde el municipio de Tuxpan, el Mandatario lamentó el rezago que en materia educativa y estructura se generó en más de 30 años por el neoliberalismo.Sin embargo, dejó en claro que con el respaldo de la federación a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Veracruz recibe este año mil 400 millones de pesos para dar continuidad a la rehabilitación de escuelas afectadas por el paso del huracán Grace, sin embargo, en 2023 llegarán 3 mil 400 millones más donde el objetivo es que para el final de su gestión, todas las escuelas de Veracruz hayan recibido un apoyo.“Este año llegarán mil 400 millones de pesos para las escuelas, el próximo año 3 mil 400 millones de pesos más para repartir a las escuelas. De aquí a 2024 esperamos concluir con por lo menos dar apoyo a una escuela, tratamos de cambiar el Escuelas al Cien con el programa La Escuela es Nuestra”, apuntó.En ese tenor, señaló que sólo con eliminar la corrupción se logró contar con recursos para los planteles, donde lamentó que de los miles de millones que se ejercieron en la pasada administración con el “Escuelas al Cien”, el 70 por ciento de los recursos no se aplicó para el fin que fue planteado.“Logramos tener un presupuesto gracias al combate a la corrupción, decidimos ayudar a todos, tenemos que confiar en los padres de familia, que ellos decidan y así hicimos, lo repartimos parejo, que los padres decidan y así acabamos de un tajo con la corrupción. El programa de Escuelas al Cien, más del 70 por ciento no llegó a las escuelas, se quedó en los bolsillos de gente que no tiene nada que ver con la educación”, acusó.De este modo y en presencia de autoridades educativas como el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, así como docentes, estudiantes y sociedad, reiteró que con la llegada de la Cuarta Transformación se dará continuidad al respaldo total del sector.“Los rateros ya se fueron, llegó la 4T y vamos a apoyar a las escuelas, a los profesores que están interesados en sus escuelas, vamos a sacar la tarea, vamos a hacer la tarea”, finalizó el mandatario estatal.