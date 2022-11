Dinero federal para pagar a docentes no es “prestado”, no es deuda: Finanzas

El recurso que destina la Federación para que Veracruz otorgue el incremento salarial que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no se autorizó a cuenta de participaciones, ni el Estado deberá resarcirlo, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, José Luis Lima Franco.El funcionario estatal explicó que se trata de un recurso o subsidio que la propia Federación destina para el apoyo de los estados del país y es por esta razón que no se tendrá que reintegrar.“Son recursos de subsidios, son apoyos que da el Gobierno Federal a las entidades de la República, no se tiene que pagar, simplemente es un apoyo que cada año se viene pidiendo, desde 2017, 2016, pero es un apoyo, no se tiene que pagar, no es a cuenta de participaciones, es recurso de libre disposición de parte el Gobierno Federal para el Gobierno del Estado”, señaló.En este sentido, reconoció que el recurso para el pago del aumento al magisterio que planteó el presidente, se pagó directo por la federación a los profesores federalizados, sin embargo, para los estatales no había el recurso, ya que este no se tenía presupuestado y eso generó que se tuviera que solicitar el respaldo al mismo Gobierno de la República.Lima Franco, reiteró que existe la certeza de que para el 15 de diciembre, tal como adelantaron las autoridades educativas, se cubra el aumento salarial denominado “Bono del Bienestar”, el cual se contempló en el presupuesto que entregó el jueves ante el Congreso del Estado para que se vea reflejado el aumento en la nómina magisterial durante el 2023.“No estaba previsto, el presupuesto se entregó en noviembre del 21 y la otra, pues que no, lo que pagó el Gobierno Federal fue a los maestros federales, no a los estatales, entonces los estados, las entidades de la república pagaron a sus maestros estatales con recursos propios; estamos haciendo un esfuerzo por pagar, ya está la fecha, la certeza de pago, que será el 15 de diciembre que se pague este retroactivo de uno, dos y tres por ciento, sobre todo eso, que tengan la certeza que se va a pagar”, finalizó el funcionario estatal.