Dinero federal para seguridad es insuficiente: Alcalde de Xalapa

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que los 20 millones de pesos que recibirá el municipio del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG), no son suficientes para atender las necesidades de la ciudad en esta materia.



"Dadas las necesidades que tiene nuestra ciudad, claro que no es suficiente, necesitamos mucho más y vamos a hacer gestiones para poder recabar más recursos para más equipamiento y poder brindarle a la ciudad la seguridad que necesita", dijo.



En ese sentido, el Munícipe aseveró que una de las prioridades en materia de seguridad es hacer más rápido el proceso de reclutamiento de elementos de la Policía Municipal y al tener más elementos, el recurso se utilizaría para dotar de equipo a los uniformados, patrullas y construir dos estaciones de seguridad más.



"Pues vamos a tener que dotar de más dispositivos, de más patrullas y de dos estaciones más donde puedan estar a manera de pequeños cuarteles, trabajando cerca de los lugares donde más problemas se registran. Llegue o no llegue ese recurso, estamos trabajando para que en este año, se construyan dos miniestaciones hacia la zona noroeste y noreste de la ciudad", dijo.



Respecto a los hechos delictivos que se han suscitado los últimos días, señaló que el crimen sigue haciendo daño a la comunidad.



"Desafortunadamente, el enfrentamiento de la comunidad con elloses inevitable, pues a veces da pie a que ocurran estos hechos. Estamos procurando con todas las fuerzas públicas inhibir estos casos. Ustedes saben que mucha gente tiene escoltas y se está protegiendo", finalizó.