Diócesis de Córdoba da misa por los desaparecidos en México

Pese al alto índice de desapariciones en el país, la gente sigue sin saber a dónde acudir cuando vive alguna situación de este tipo y lo lamentable es que las autoridades tampoco dan respuesta a los familiares de las víctimas, afirmó el sacerdote Julián Andrés Verónica Fernández, encargado de la pastoral social de la Diócesis de Córdoba.En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presbítero señaló que es necesario recordar esta fecha y ayudar a quienes sufren por este problema, pues es algo que sigue sucediendo en el país y el Estado, donde la zona centro no es la excepción, con situaciones realmente lamentables."Son situaciones de mucho dolor que desencadenan toda una serie de situaciones familiares muy fuertes. Desde depresiones, miedo, terror en nuestra comunidad o en nuestras comunidades, pero además también causa incertidumbre, la gente no sabe a quién acudir, no sabe a dónde acudir porque tampoco hay respuestas de parte de quienes tienen que hacer un trabajo de investigación y de acompañamiento", dijo.Destacó que en estos casos se hacen presentes en la situación, como iglesia. Pues desde hace algunos años se ha acompañando en este duelo a muchas familias, para sobrellevar los procesos tan dolorosos en compañía de la fe, “desde una espiritualidad samaritana”."Que sale al encuentro de nuestros hermanos caídos y pues desde aquí oramos para que Dios le dé la paz y consuelo", dijo el cura.El sacerdote también hizo un llamado a las autoridades para qué ejerciendo justicia se dé también paz a los hogares donde están sucediendo o están viviendo esta situación de desapariciones forzadas.