Diócesis de Orizaba lamenta falta de servicios de salud para los pobres

La falta de servicios de salud a los más pobres y vulnerable es un tema preocupante, pues no toda la gente tiene la posibilidad de pagar medicina privada, algunos lo hacen pero se involucran en una espiral de endeudamiento del que no es fácil salir, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez.Añadió que hay indicadores que anuncian el crecimiento de un país y esos son la calidad educativa, la seguridad, la paz pública, la inversión y creación de fuentes de trabajo y por supuesto la atención a la salud porque un pueblo enfermo no puede desarrollar sus actividades ordinarias, ni en la escuela, trabajo, sociedad.Por eso cuando no son atendidas sus demandas de salud desde las prioritarias como la vacunación y luego las más complejas como tratamientos oncológicos, hemodiálisis, diálisis que si bien es cierto en algunas ocasiones podrían ser porque el diagnóstico ya se hizo tardío y otras por desabasto de medicamentos o también porque las instituciones ya no tienencapacidad para atender, se revela que en este ambito no está bien un país como es el caso de México."Bueno pues sí es preocupante que una necesidad básica como esa de la salud, no se cubra especialmente en los más vulnerables, en los pobres porque algunas personas quizá podrían acceder a la consulta y la atención médica privada pero la mayor parte de nuestra población para llegar a una consulta privada muchas veces se tiene que deshacer de su patrimonio, se tiene que endeudar, tienen que pedir préstamos".Toda esta situación llega a sumir a la gente en un espiral de empobrecimiento, que todavía afecta más la situación de la persona y de la familia que cae en esta realidad."Así que desearíamos que se mejoren las instituciones de atención a la salud, que se den buenos pagos a los médicos que muchas veces, especialmente los que están en zonas rurales, no reciben un pago justo según la capacidad y el profesionalismo que tienen".Pero también, dijo, se debe invertir en las instituciones de salud con la infraestructura médica necesaria, abastecer los medicamentos que se requieren para atender las enfermedades sean endémicas como las que tienen una mayor incidencia y no destinar recursos en algo que no beneficia tanto a la población.