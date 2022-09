Diócesis de Orizaba lamenta hallazgo de 9 cuerpos en fosa de Atzacan

Luego del hallazgo de 9 cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Atzacan, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez aseveró que este lamentable acontecimiento demuestra la violencia que algunos niegan, que existe y sigue creciendo."Pero vemos también el sufrimiento de las familias que no encuentran a sus familiares desaparecidos o que no tienen el apoyo o respuesta que esperarían. Ante esto en un primer lugar como quedó de manifiesto en la Jornada Nacional de Oración por la Paz, nos queremos unir a estas familias que sufren".Añadió que jamás debemos olvidar que todos somos hermanos de un mismo país y por ello cuando alguien de la comunidad sufre, como iglesia también se experimenta el sufrimiento solidario.El sacerdote dijo que en la fe se encuentra la fortaleza, pero también la fe mueve a tener acciones que ayuden a la construcción de la paz."Pero también sabemos que corresponde a las autoridades e instituciones de seguridad pública seguir revisando las estrategias y fortaleciendo lo que se deba hacer para evitar la impunidad, para evitar que los grupos violentos sigan dañando a nuestras familias y comunidades".Resaltó que tal y como ya lo ha expresado en otras ocasiones, no es cerrando los ojos como se puede eliminar la realidad, sino descubriendo que existe esta dramática situación y atendiéndola.Por su parte, el obispo Eduardo Cervantes Merino, indicó que en las instituciones donde se debe privilegiar la evaluación no lo están haciendo, por ello pidió que cada persona comience por hacer un análisis para saber si están alcanzo sus metas en todos los sentidos y de qué manera lo están logrando."Necesitamos evaluar la vida, medir qué tanto estoy haciendo yo para alcanzar mi meta en la fe de vivir como hijo de Dios, la meta de configurarme con Jesús, de construir fraternidad, de colaborar para un mundo según el plan de Dios".Durante la homilía de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel, el prelado expresó que hay mucho que aprender de la palabra de Dios."Por ejemplo los empresarios que dan trabajo, que dan empleo; los coordinadores de grupo; los que tenemos a nuestro cargo la dirección en las comunidades; todos debemos ver a los demás como hermanos y no como esclavos o siervos. Pero también no podemos olvidar que debemos aprender lo referente al salario pues tenemos que ser justos".Por eso dijo que se tiene que ver la realidad con la sabiduría de Dios y que la constancia y audacia que el Todopoderoso ha dado con su gracia sea bien aplicada para lograr un mundo mejor.