Diócesis de Tuxpan convoca a sumarse a la “jornada de solidaridad por los pobres”

Este sábado la iglesia llamó a ser más solidarios con las familias que enfrentan situación de pobreza, incluidos enfermos que requieren ayuda de los demás, de parte de la voz de Javier Guillermo Pérez, integrante de la Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tuxpan.Refirió que este domingo se conmemorará la VI Jornada Mundial de los Pobres, “una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente”.“En nuestra parroquia, la solidaridad se hará presente a través del visiteo de casas para identificar enfermos y olvidados que no pueden salir y compartirles comida, así como extender la invitación a las personas necesitadas que pueden venir al comedor parroquial a la 1 de la tarde de este domingo”, añadió.Guillermo Pérez mencionó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dio a conocer que en 2018 en México había 52 millones de pobres. Y ya para 2020 el país tendrá la cuarta proporción más alta de población en pobreza de América Latina y el Caribe. Esto equivale a 55.6 millones de personas en situación de pobreza, abundó.“Frente a ellos no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente. A veces puede prevalecer una indiferencia, el mal uso de los bienes. No se trata de tener un comportamiento asistencialista, es necesario hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario”, citó al Papa Francisco.Asimismo, enfatizó que “el mensaje de Jesús nos muestra el camino y nos hace descubrir que hay una pobreza que mata, y hay otra pobreza, la suya, que nos libera y nos hace felices. La pobreza que mata es la miseria, hija de la injusticia, la explotación, la violencia y la injusta distribución de los recursos. La pobreza que libera es la que se nos presenta como una elección responsable para aligerar el lastre y centrarnos en lo esencial”, anotó.