Diócesis de Veracruz no solapó a exsacerdote señalado de feminicidio: Obispo

Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, obispo de la Diócesis de Veracruz, dijo fue que la Iglesia Católica la que denunció al exsacerdote Luis Alfonso “N”, a quien esta tarde se le vinculó a proceso por el presunto delito de feminicidio cometido hace más de 5 años, en agravio de quien en vida se llamara Alejandra M. C.El obispo Martín del Campo enfatizó que la Iglesia Católica no solapó en ningún momento al ex sacerdote, sino que por el contrario, se le denunció ante las autoridades correspondientes y fueron a estas a quienes se les escapó en su momento.“Ya ves que luego pasa eso que se retiran, que abandonan y demás. Sabrá Dios en qué problema se haya metido, pero es todo (…) La Iglesia, desde el momento en que suceden las cosas, que (él) se retira y todo, la Iglesia le dice: ‘Bueno, arrepiéntete, que Dios te bendiga’ (…) Nunca solapó la Iglesia, la Iglesia lo denunció, nada más que se les escapó”, explicó el feligrés.También aceptó que son estos casos del presunto feminicidio donde se ve involucrado personal de la Iglesia Católica, los que ensucian a la misma, pero aseguró que no todos los consagrados tienen la misma conducta.“Todo eso empaña desde luego (…), son situaciones de que cada quien hace de su vida lo que decide, su libre albedrío. Ahora la cuestión está en que tenemos que obedecer esa Ley fundamental que Dios nos ha dejado, hacer el bien y evitar el mal”, finalizó.La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas esta tarde obtuvo vinculación a proceso el día de hoy.Los hechos acontecieron el 7 de enero del año 2017 en el domicilio ubicado en la avenida Veracruz, donde el señalado fungiera como sacerdote y privaría de la vida a la víctima al ocasionarle diversas lesiones en la cabeza y cuello con un objeto contuso cortante.Fue hasta este lunes 10 de octubre, cinco años después de los hechos, que se logró la detención en el estado de puebla. Inmediatamente fue trasladado al puerto de Veracruz para responder ante la justicia.