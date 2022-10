Diócesis Orizaba muestra reconocimiento a marcha de universitarios UV

La manifestación que se realizó en pasados días en Xalapa, por parte de estudiantes de la Universidad Veracruzana, comprueba que la violencia no está concentrada sobre un solo sector de la población sino que se padece en los distintos ámbitos que conforman la sociedad, consideró el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez."El hecho de que un grupo tan fuerte y significativo como el de los universitarios salga a manifestarse, en primer lugar merece un reconocimiento que habla de la madurez y fortaleza que tienen como estudiantes y por otro lado del dolor de perder algún compañero o saber de la violencia que experimenta alguien que pertenece a la institución", dijo.Indicó que es obvia la exigencia de la comunidad universitaria que salió a denunciar situaciones, pues se requiere seguridad e impartición de justicia, lucha contra la impunidad y sobretodo la demanda de vivir en una sociedad pacífica y segura para los jóvenes.En referencia a las prácticas que, dijo, se han difundido en el país de tipo ideológico y que adoptaron hace algunos días los jóvenes varones de la UV al vestirse de falda, ellos como adultos tienen la capacidad y el discernimiento de decidir lo que en algún momento encuentren como valor o para evitar lo que no les conviene."Los muchachos saben quiénes sí adoptan algunas expresiones, pues no sé puede generalizar porque no todos las adoptan ni todos las rechazan y al final es parte del ambiente plural de una universidad".