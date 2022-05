Diócesis Orizaba pide a autoridades que actúen para frenar desapariciones

El número de fichas de desaparecidos que diariamente se publican en redes sociales es una situación muy alarmante, consideró el vocero diocesano de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, urgiendo a las autoridades a que acepten y no se nieguen esta realidad, para que actúen por frenarla."Es una situación alarmante que supera incluso a la de algunos países en estado de violencia o de guerra. Es una alarma que asusta, de la mano vemos también el sufrimiento de muchas familias que de modo desesperado buscan a su ser querido, que desean saber qué es lo que ha sucedido", detalló.El sacerdote lamentó que los familiares no tengan la certeza de que se estén tomando las medidas de procuración de justicia adecuadas, y dijo que sin duda eso les genera mayor incertidumbre y dolor porque en muchos casos se revictimiza a quien ha desaparecido."Esto no solamente debe alertar sino conmover a quien les toque tomar las medidas necesarias en los distintos niveles de gobierno y en las instituciones de investigación y de procuración de justicia para poder también evitar la impunidad que hace daño a nuestro país y que va generando esta cultura de muerte", dijo.El sacerdote agregó que, tal y como lo ha dicho el Papa Francisco, la situación no sólo se traduce en la muerte o desaparición de personas de todas las edades sino también en el dolor de sus familias."Ojalá que se acepte y no se niegue una realidad que ya se evidencia por organismos también internacionales y que nos está dando una cifra oficial. No sabemos si hay también una cifra extraoficial por los casos que no se denuncian o que no se conocen", concluyó.