Diócesis Orizaba se alarma ante veloz aumento de precios en productos básicos

El incremento de costos en diferentes productos que son parte de la dieta del mexicano no sólo provocará problemas como la desnutrición sino también otras realidades sociales, consideró el vocero diocesano Helkyn Enríquez Báez."Si sube el precio lo resienten las personas, las familias más vulnerablemente hablando, pues afecta la nutrición de estas y provoca que busquen otros recursos. Se convierte en una bola de nieve que va arrasando otro tipo de realidades y creando otro tipo de problemas", dijo.Indicó que a la iglesia le preocupa mucho el aumento del costo de los productos como signo de inflación y, en el caso de la tortilla, al ser un elemento importante en la dieta del mexicano, no tendría que subir el precio de esa manera."Creemos que es en este tipo de circunstancias sí valdría la pena que se evalúen las medidas económicas necesarias a establecer, o ahí es donde valen la pena los subsidios para ayudar a los que menos tienen y así no vean afectada su economía familiar".Es de resaltar que las amas de casa han expresado su inconformidad por los altos precios de los productos, entre los que han mencionado el pan de dulce de 2.50 a 3.50 pesos; el kilo de cebolla ahora 30 pesos; la tortilla hasta en 20 pesos kilo; el aguacate llegó hasta los 130 pesos el kilo en días pasados, por citar algunos.