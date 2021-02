Diputada busca “zafarse” de sanción al Congreso local por caso Actopan

La diputada local Brianda Kristel Hernández Topete presentó un juicio ciudadano ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la amonestación que le impuso el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) al Congreso del Estado y el registro de esta medida de apremio en el catálogo de sujetos sancionados.



El pasado 28 de enero, los magistrados del TEV dictaron una nueva resolución dentro del expediente TEV-JDC-30/2020 y el tercer incidente de incumplimiento de sentencia, toda vez que la actual Legislatura no ha querido restituir como alcalde de Actopan, tal como lo ordenó la Sala Regional Xalapa, a José Paulino Domínguez Sánchez, quien se encuentra prófugo, ni tampoco ha querido llamar a su suplente, José Alfredo López Carreto, para que asuma el cargo si el propietario no puede.



“Al tenor de las constancias que obran en autos, se observa que el Congreso del Estado no ha llamado al presidente municipal propietario, José Paulino Domínguez Sánchez, para que reasuma el cargo para el que fue electo democráticamente, en observancia a lo estrictamente ordenado por la Sala Regional Xalapa”, refiere el documento incidental.



Además, se apunta que, “por consecuencia, dicho Congreso tampoco ha llamado al ciudadano José Alfredo López Carreto como Presidente Municipal suplente, de ahí que tales aspectos se encuentran incumplidos por parte de esa soberanía del Estado”.



En razón de lo anterior, Hernández Topete promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para que la instancia federal determine si fue correcto que los magistrados estatales hayan amonestado al Congreso y sus 50 integrantes y se haya ordenado inscribirlos en su catálogo de sujetos sancionados.



El recurso fue presentado por la diputada el 1° de febrero con el que el Tribunal veracruzano conformó el cuaderno de antecedentes con clave TEV-2012021, para posteriormente remitirlo a la Sala Regional Xalapa.



Tras el incumpliendo de la sentencia por parte del Congreso, el TEV ordenó en el tercer incidente de incumplimiento la continuación de las medidas de protección decretadas en favor de López Carreto, mediante acuerdo de 19 de junio y sentencia de 22 de junio de 2020.



En éste se vinculan para que continúen con el cumplimiento de medidas de protección a la Secretaría General de Gobierno (SEGOB); Fiscalía General de Veracruz (FGE); Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); Policía Municipal de Actopan; Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Congreso del Estado y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal (SSPC).



Adicionalmente, le ordenó a la Legislatura estatal y le dio un plazo de 10 días para que “realice todos los procedimientos correspondientes a fin de cumplir en sus términos lo ordenado por la Sala Regional Xalapa, en el expediente SX-JE-53/2020 Y ACUMULADOS”, es decir, que restituya a José Paulino Domínguez Sánchez como alcalde de Actopan o en su defecto a José Alfredo López Carreto.