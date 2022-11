Diputada Cecilia Guevara sí quiere colocarse en la Comisión de Vigilancia

La diputada local Cecilia Josefina Guevara Guembe reconoció su intención de presidir la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado, pese a que su llegada a dicho órgano podría generar un conflicto de interés.La diputada local de MORENA busca relevar en la Presidencia de dicha comisión a su correligionario, Gustavo Rafael Faranoni Magaña, quien apenas está por cumplir 2 meses en dicha posiciónEn atropellada entrevista, la morenista dijo que su intención es “trabajar por el bien de los veracruzanos”, aunque reconoció que al interior de la bancada se está discutiendo un cambio en la Comisión de Vigilancia.“Estamos viendo, todo se está viendo (…); qué lindos que me mencionen en todas las cosas, se los agradezco muchísimo. Yo vengo a trabajar por Veracruz y por los veracruzanos”, declaró Guevara Guembe a pregunta expresa sobre si le interesa presidir la comisión.Este jueves la expresidenta de la Mesa Directiva abandonó la Segunda Sesión Ordinaria “para dirigirse a una reunión”.Cabe señalar que la posible llegada de Guevara Guembe generaría un posible conflicto de intereses, pues en dicho órgano sería responsable de revisar el trabajo de su hijo, Fernando Elías Guevara, actualmente subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.El pasado 24 de octubre el pleno determinó no aprobar los informes individuales ni el Informe General del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) a las cuentas públicas 2021, concediendo 3 meses adicionales para realizar una nueva revisión en coordinación con la Comisión de Vigilancia.Destaca que en sus primeros resultados el ORFIS encontró que la SIOP generó un presunto daño patrimonial por 56 millones 730 mil 232. 35 pesos, siendo la dependencia estatal con el mayor monto observado.Cuestionada sobre si el cambio en la Comisión podría ser una imposición desde el Poder Ejecutivo, Guevara Guembe sólo se limitó a responder.“Desde la trinchera que me pongan y que decidan los diputados desde ahí voy a trabajar (…); yo vengo a trabajar por Veracruz y los veracruzanos”.Cabe recordar que no es esta la primera vez que la Comisión de Vigilancia es señalada en su composición; de hecho, el diputado Santiago Martínez fue destituido de la presidencia en septiembre pasado en medio de acusaciones de “limpias” de las cuentas públicas.