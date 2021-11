Diputada “chapulín” defiende su salto de PRD a MORENA

Lidia Irma Mezhua Campos, diputada local plurinominal que llegó al Congreso del Estado abanderada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) al que renunció a solo cinco días de haber tomado protesta para incorporarse al grupo legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), dijo que fue una decisión pensada, consensada y respaldada por el equipo político al que pertenece, así como por perredistas del Distrito de Zongolica.Afirmó que no hubo presiones ni acuerdos en su decisión, por lo que regresará en los próximos días al Distrito con la “cara de frente” para recoger las inquietudes y necesidades de la población.Enfatizó que se sumó a MORENA con lealtad y responsabilidad, creyendo en su proyecto que impulsa la transformación del país y sobre todo, para Zongolica, por lo que en caso de no lograr sus objetivos, no se irá de sus filas.Agregó que para nadie es desconocido que el PRD, como partido político, ha ido en decadencia y tiene muchos vacíos, aunque aseguró que mientras militó en sus filas, estuvo orgullosa.Reconoció que ahora con el grupo legislativo de MORENA, al que se sumó sin recibir presiones ni acuerdos, se atenderán las carencias y necesidades de los habitantes de la región de Zongolica, en virtud de que desde el PRD sería difícil.Como representante popular morenista de MORENA será el enlace entre los habitantes del Distrito de Zongolica con el gobernador y los secretarios de despacho, resaltó.Sostuvo que más allá de siglas políticas, es el proyecto de desarrollo, de trabajo y de progreso que necesita Zongolica "y qué mejor que trabajar de la mano de nuestro gobernador".“Nuestro pueblo tiene que ver resultados de mi participación y asistencia al Congreso. Necesitamos regresar a nuestro Distrito porque ahí está nuestro pueblo esperando y sugiriendo porque en todo caso será la voz de nuestro pueblo la que vamos a traer al Congreso”.