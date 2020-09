Diputada federal por Veracruz busca seguir entregando apoyos ante pandemia

La diputada federal por el Distrito 15, Corina Villegas Guarneros, confió en que no tarde en salir una resolución a su favor tras la medida cautelar que le fue impuesta para no dar apoyos durante esta pandemia.



Mencionó que el pasado primero de septiembre tuvo una audiencia en el INE en la Ciudad de México y ahí presentó sus pruebas de que los apoyos que estaba otorgando no van encaminados a hacerse promoción ni estaba violando ninguna ley, pues las despensas que otorgó a algunos ciudadanos no llevaban su nombre ni ninguna etiqueta que les hiciera estar recordando quién las dio.



Comentó que esa ayuda la hizo llegar “con mucho cariño” para las personas que durante esta etapa estaban pasando por una situación difícil.



Confió en que salga pronto una resolución para quitarle la medida cautelar pues diariamente son muchas las personas que se acercan para hacerle una solicitud en medicamentos, apoyo para traslados para algún tratamiento de cáncer y otras peticiones y no les puede dar una respuesta.



Recordó que como Diputada federal se le asigna un recurso único precisamente para ello y cuando se inició la pandemia se les hizo hincapié en que se ayudara a las personas que atravesaran por un momento difícil y eso es lo que se ha hecho y le gustaría volver a hacer.