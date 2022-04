Diputada morenista se lanza contra su presidente en San Lázaro, Sergio Gutiérrez

La diputada federal por MORENA, Claudia Tello Espinosa, criticó la supuesta estrategia de su homólogo y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien espera que en caso de que Andrés Manuel López Obrador pierda la Revocación de Mandato, él asumiría la Presidencia de la República.Al respecto, dijo que es una grosería, pensar que el presidente pueda dejar el poder.Por el contrario, calificó como un “amasiato” que Gutiérrez Luna promueva su figura con notas periodísticas; y “una falta de respeto” que piense la posibilidad de que se le revoque el cargo a primer Morenista del país.“Bueno, de una u otra forma, quien pisa un papel y pierde el piso, debe verse. ¿Notas y video en El Reforma? ¡Horror! Plantear que el Pueblo de México, dejaría sólo a AMLO, es una falta de respeto”, expuso Tello Espinosa en un comunicado en redes sociales.Sostuvo que eso sólo se le puede ocurrir al titular del Congreso de la Unión “porque siempre fue panista y nos queda claro, no comprende ni la 4ta Transformación, el Proyecto de Nación y menos que el Pueblo de México, ama al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues, ¡no está sólo!”.Además, externó que, con estas acciones, Sergio Gutiérrez deja ver su egocentrismo, a diferencia del titular del Ejecutivo federal a quién calificó como “un hombre sencillo y humilde”.De igual modo, Claudia Tello señaló a Sergio Gutiérrez de “arrebatarle” a una mujer la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, considerando “que ninguna mujer era capaz de llevar ese papel, se desbarrancó en sus narices, cuando sus faltas constantes al pleno se lo demostraron, pues una mujer lleva la Mesa Directiva en sus múltiples ausencias”.Por otra parte, calificó como un éxito el ejercicio de democracia participativa que se llevó a cabo este domingo y que fue impulsado por el Presidente de la República.“Millones de mexicanos salimos a refrendar que se quede. Y usted imaginándose en Palacio Nacional. Pues no. Un rotundo no. Una persona que sólo mira por su imagen, que hace campaña cuando no son los tiempos, quien deja su función en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a esos, a los cuales el pueblo de México les llama ambiciosos vulgares, no auguran ser buenos gobernantes. Le falta mucho que aprender, para ser”, concluyó la legisladora morenista.